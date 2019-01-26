С 1 января в Татарстане зарегистрировалось 900 самозанятых граждан

В конце прошлого года был принят закон о самозанятых гражданах. Уже за первые две недели января по всем регионам, участвующим в эксперименте, около 8 тысяч челок зарегистрировались в качестве самозанятых. На сегодняшний день в Татарстане официально зарегистрировано 900 человек.

Согласно данным исследования неформального рынка труда, в Татарстане насчитывается около 275 тысяч самозанятых граждан, работающих в сфере услуг, кроме того, около 30,8 тысяч человек имеют личные хозяйства и садовые участки.

В этом году налоги, поступающие от самозанятых граждан, остаются в распоряжении муниципального бюджета.