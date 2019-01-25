В квитанциях ЖКХ появится новая строка

С августа 2019 года вступает в силу закон, согласно которому в квитанциях ЖКХ появится новая строчка – страхование жилья от чрезвычайных ситуаций.

Сумма выплат составит приблизительно 150 рублей в месяц. Окончательный размер ежемесячного платежа будет зависеть от различных факторов: площадь помещения, наличие дополнительных рисков и т. д. Взносы будут добровольными – собственники жилья смогут самостоятельно решать, платить ли за страховку, но в случае невыплат при чрезвычайной ситуации можно будет рассчитывать исключительно на помощь государства.

Страховка будет включать как риски, связанные с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, так и распространёнными бытовыми катаклизмами. Страховые программы каждый регион будет утверждать самостоятельно. Возмещение ущерба гражданам будет осуществляться из трёх источников: федеральный и региональный бюджеты, а также средства страховых компаний.