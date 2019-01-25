В России построят новый космодром

В России планируется строительство нового космодрома, откуда будут запускать ракеты для частных суборбитальных полётов. Первый туристический полёт в космос запланирован уже на 2025 год.

Предположительно строительство будет осуществляться в центральной части России, в настоящее время ведутся переговоры с несколькими регионами. Какие именно регионы рассматриваются, пока держится в секрете, но их подбирали с таким расчётом, чтобы добраться от Москвы до космодрома на самолёте можно было не более чем за два часа.

Изначально рассматривали вариант строительства дополнительной площадки на территории Байконура, но это идею отвергли именно из-за удалённости от Москвы, а также потому, что пришлось бы согласовывать многие вопросы с Казахстаном.