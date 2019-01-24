В Елабуге появится необычная скамья

На недавно благоустроенной площади Ленина в Елабуге в скором времени появится интересная достопримечательность. Необычная скамья будет называться «1000 историй Елабуги», и внести свой вклад в создание этого уникального объекта сможет каждый желающий житель города, отправив свою собственную историю на официальный сайт города.

На сайте уже выделены 4 категории историй: дневник памяти, типичная Елабуга, высказывания о Елабуге и литературное творчество горожан. Достаточно просто выбрать тип истории, которой хочется поделиться. Сбор историй будет продолжаться до 31 марта.