«Сказочный городок» на Кремлёвской набережной сменит «Фабрика любви»
Новогодние декорации на Кремлёвской набережной остаются до воскресенья, 27 января. Затем они будут закрыты, уступая место декорациям, которые подготовят специально ко Дню Всех Влюблённых.
«Сказочный городок» работает на набережной с 8 декабря. За это время его посетили более 100 тысяч гостей – жителей города и туристов. Торжественное закрытие состоится 27 января в 19.00. Дед Мороз попрощается с гостями, выключит главную ёлку и вместе с эльфами отправится в заслуженный отпуск до следующих новогодних праздников. Напоследок эльфы покажут на главной сцене городка прощальный спектакль.
А ко Дню Святого Валентина – празднику всех влюблённых – на набережной откроется «Фабрика любви», на которой будут работать сказочные купидоны.
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