Из Казани в Астрахань запустят регулярные авиарейсы

С 1 апреля между Казанью и Астраханью наладят регулярное авиасообщение. В качестве перевозчица выступит авиакомпания «»ЮВТ Аэро».

Рейсы Астрахань – Казань - Астрахань будут выполняться три раза в неделю. Такая частота будет удобна не только для тех, кто совершает перелёты по делам, но и для туристов. Перелёт займёт 1 час 40 минут, а стоимость билетов будет начинаться от 2 100 рублей.

Благодаря этому маршруту, теперь жители Астрахани смогут провести выходные в Казани. Ожидается, что ведение новых авиарейсов будет способствовать развитию внутреннего туризма.