В плацкартных вагонах введут невозвратные билеты

В российских поездах дальнего следования предлагают ввести невозвратные билеты, приобрести которые можно будет по сниженной цене. Минтранс обещал рассмотреть предложение.

С 20 января 2019 года в РЖД уже открылась продажа билетов в купейные вагоны, а также в вагоны с местами для сидения в нерегулируемом сегменте, где тариф может устанавливать сам перевозчик. В результате приобрести билет по невозвратному тарифу теперь можно, в среднем, на 5-20% дешевле. Плацкартные вагоны в этот перечень пока не входят – здесь тарифы устанавливает государство.