Работодателям могут дать право самостоятельно определять продолжительность новогодних каникул для своих сотрудников

Сенаторы рассматривают возможность дать право работодателям самостоятельно принимать решение о продолжительности новогодних праздников по согласованию с трудовыми коллективами.

Сенаторы считают, что в этом вопросе всё же требуется государственное регулирование, поскольку в противном случае будет сложно организовать слаженную работу предприятий, муниципального транспорта, коммунального хозяйства.

В 2019 году россияне отдыхали в Новый год в течение 10 дней. Следующие длинные выходные ожидают страну в мае: майские праздники продлятся с 1 по 5 и с 9 по 12 мая.