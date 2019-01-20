В России предложили ввести льготы для молодых туристов

В России разработали законопроект, который обеспечит льготы и спецпредложения для молодых туристов. Льготы будут действовать для людей в возрасте от 14 до 30 лет при путешествиях внутри страны.

Авторы проекта предложили ввести понятие «молодёжный туризм» и сделать это направление приоритетным. Оно будет включать в себя как индивидуальные, так и групповые путешествия. Для молодых туристов подготовят специальные малобюджетные продукты, предложив регионам поддержку в вопросах организации и внедрения соответствующих программ. Это позволит не только сделать путешествия для молодёжи более доступными, но и способствовать развитию региональной инфраструктуры.