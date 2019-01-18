В продуктовых магазинах планируют запретить продавать алкоголь и сигареты

В России хотят ввести запрет на продажу алкогольных напитков и табачных изделий в продуктовых магазинах. Депутат Госдумы Андрей Свинцов предложил собственный вариант соответствующего законопроекта. Согласно его положениям, алкоголь и сигареты можно будет продавать исключительно в специализированных магазинах, вход в которые будет запрещён для лиц, не достигших 18-летнего возраста. В обычных магазинах и супермаркетах продавать сигареты и спиртное будет нельзя.

По мнению Свинцова, это поможет снизить интерес подростков к алкоголю и табаку, а также сократить количество спонтанных покупок спиртных напитков и сигарет среди граждан.

Также с 2020 года планируется повысить возраст продажи спиртного до 21 года.