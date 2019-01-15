В России собираются ввести новые номерные знаки для автомобилей

НТИ «Автонет» сообщает о том, что в ближайшее время планируется ввести новый образец автомобильных номерных знаков. Номера будут зелёного цвета, а предназначены они будут специально для электромобилей.

Основной посыл нововведения заключается в том, чтобы повысить популярность электромобилей среди российского населения. Зелёный цвет номерных знаков будет привлекать внимание и быстро сделает экологичный транспорт узнаваемым. Сегодня продажи электромобилей в мире уже увеличились приблизительно на 50-70%, но в России они ещё не пользуются такой популярностью. Главным образом, это связано с высокой стоимостью электромобилей и отсутствием достаточного количества зарядных станций для них.