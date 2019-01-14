В жилых домах предлагают установить газовые плиты с автоотключением

Готовится законопроект, согласно которому, в новостройках, а также в домах, прошедших капитальный ремонт, будут установлены современные газовые плиты, оснащённые функцией автоотключения в случае утечки газа. Такая техника давно уже представлена на рынке, средняя стоимость плиты с газ-контролем составляет 14-15 тысяч рублей. Повсеместное распространение газовых плит с функцией автоотключения подачи газа – одна из самых эффективных мер профилактики несчастных случаев.

Минстрой тоже вынес предложение по повышению безопасности использования газовых приборов: он предлагает увеличить количество одорантов в бытовом газе, чтобы запах был более заметным, и в случае утечки можно было своевременно поднять тревогу.