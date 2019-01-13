В Турции отказываются от пластиковых пакетов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с предложением прекратить использование в быту пластиковой упаковки, а пакеты в магазинах заменить на экологичные сумки из конопляных ниток. Такие изделия изготавливали в своё время в его родной провинции Ризе, и теперь президент намеревается возобновить подобную деятельность и отвести новые площади под выращивание промышленной конопли.

В отличие от пластика, который не разлагается сотни лет и наносит непоправимый ущерб экологии, упаковка из конопли безопасна и долговечна. Пластиковые пакеты в Турции до недавнего времени были бесплатными, но с 1 января их стали продавать только за деньги, в результате чего потребление пластика уже существенно снизилось.