В новогодние праздники Татарстан посетили более 150 тысяч туристов

В течение новогодних каникул республика Татарстан приняла более 150 тысяч гостей. Туристы бронировали номера в гостиницах ещё в декабре, и в праздники более 78% номеров были заняты. В пиковые даты 3-5 января загрузка отелей достигала 96%.

Самыми посещаемыми достопримечательностями города стали Казанский Кремль и остров-град Свияжск. Также туристы посещали Чистополь, Елабугу, Великий Болгар. В резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы побыло более 7 тысяч посетителей.