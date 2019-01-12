Казанская молодёжь может принять участие в международном конкурсе видеороликов

Жители Казани в возрасте от 14 лет до 21 года могут поучаствовать в международном конкурсе видеороликов, который проводит организация городов всемирного наследия (ОГВН).

Каждый желающий может снять собственный видеоролик на тему «Наследие и туризм», рассказав о самых красивых и интересных местах родного города. Подобрать достопримечательности нужно таким образом, чтобы их можно было посетить за один день. Снимать видео можно с помощью видеокамеры, фотоаппарата и даже мобильного телефона.

Конкурс будет проводится в двух категориях: для участников 14-17 лет и 18-21 года. Победителей объявят на церемонии, которая пройдёт в Кракове 2-5 июня 2019 года.