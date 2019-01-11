Казань вошла в тройку самых популярных российских городов для туристов

В новогодние каникулы Казань заняла почётное третье место в рейтинге российских городов, пользующихся наибольшей популярностью среди туристов. Впереди – только Москва и Санкт-Петербург. Ниже в рейтинге расположились такие города, как Петрозаводск, Краснодар, Екатеринбург, Воронеж, Тула, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород.

Во время праздников гости столицы Татарстана бронировали гостиничные номера в среднем на 3 ночи. На семью из трёх человек стоимость аренды жилья составила около 3 тысяч рублей.