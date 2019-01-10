Российские граждане могут посетить 119 стран без визы

Обладатели российского паспорта имеют право на безвизовое посещение 119 стран в 2019 году. Свободный въезд для россиян доступен в Турцию, Южную Корею, ОАЭ, а также во все бывшие республики СССР, практически во все страны Южной Америки и некоторые государства Юго-Восточной Азии.

Тем не менее, Россия далеко не на первом месте в списке стран, граждане которых могут свободно путешествовать по миру. Лидирует в рейтинге Япония – её жителям можно посещать без визы до 190 государств. На втором месте Южная Корея и Сингапур, гражданам которых разрешён безвизовый въезд в 189 стран.