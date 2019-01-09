Почта России начнёт брать пошлину за товары из интернет-магазинов

С 9 января Почта России получает право взимать с российских граждан пошлину за доставку товаров, заказанных в зарубежных онлайн-магазинах. Оплачивать пошлину можно будет прямо на сайте при оформлении заказа.

Пока неизвестно, на какие именно магазины будет распространяться новое правило. Однако можно с уверенностью утверждать, что в скором времени к проекту присоединятся все крупнейшие магазины мира, товары из которых доступны в России. Процесс оплаты пошлины будет максимально простым – её будут оплачивать банковской картой, точно так же, как и сами покупки в интернете.

Изначально такую пошлину планировалось ввести ещё в ноябре 2018 года, но соответствующий приказ Минфина вышел только 28 декабря. Согласно этому документу, пока что Почта России является единственным уполномоченным оператором почтовой связи, однако в будущем такой статус смогут получить и другие компании.