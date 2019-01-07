В 2019 году авиакомпании повысят цены на перелёты

В связи с ростом цен на топливо, стоимость авиабилетов неизбежно вырастет уже с начала 2019 года. С января по март, в среднем, на 5-7% увеличится стоимость всех перелётов: как международных, так и внутренних. Цены на отдельные направления могут вырасти и на 25%.

Больше всего увеличилась стоимость перелётов на южных направлениях: Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, а также вырастет цена на зарубежные маршруты (Тель-Авив, Бали, Гоа, Пхукет).

Наряду с высокой стоимостью топлива, причиной повышения цены на авиаперелёты считается курс рубля и увеличение платы за обслуживание в аэропортах.