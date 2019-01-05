Профессии будущего потребуют таких навыков, как системное мышление, ответственность и высокая обучаемость. После 2020 года такими качествами должны будут обладать все специалисты.

В недалёком будущем от профессионалов потребуется способность схватывать на лету, быстро запоминать большие объёмы информации, анализировать поступающие сведения, самостоятельно делать выводы и ориентироваться на результат. Способность к самоорганизации также будет иметь большое значение, как и клиентоориентированность. Кроме того, все высококлассные специалисты должны быть мультипрофильными, чтобы в случае необходимости они могли подменить коллегу.