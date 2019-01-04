В Казани назовут улицу именем Героя Советского Союза

Новая улица в Советском районе Казани будет названа в честь подполковника советской армии, Героя Советского Союза Александра Коваля. Официально улица получит название «улица Александра Коваля – Александр Коваль урамы»

Александр Коваль родился в Воронежской области. Во время Великой Отечественной войны он принимал участие в боях на Ленинградском, Сталинградском, Волховском, Донском и 3-ем Украинском фронтах, перенёс тяжёлое ранение. К 1945 году Коваль стал командиром дивизиона 23-его гвардейского артиллерийского полка, после войны продолжил службу и был уволен в запас в 1952 году, после чего поселился в столице Татарстана. Умер Герой СССР в 2005 году и был похоронен в Казани.