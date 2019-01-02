ГИБДД хочет увеличить штрафы за повторную езду без прав

Сегодня штраф за повторную езду без водительских прав составляет от 5 до 15 тысяч рублей. ГИБДД рассматривает возможность его увеличения до 20-30 тысяч рублей.

Кроме этого, Госавтоинспекция предлагает ввести дополнительную меру наказания за вождение автомобиля без водительского удостоверения в виде административного ареста сроком до 15 суток и обязательных работ сроком от 100 до 200 часов. Разработка соответствующих поправок началась в МВД уже в октябре 2018 года.