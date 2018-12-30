Названы самые высокооплачиваемые профессии 2018 года

По итогам 2018 года определены самые высокооплачиваемые профессии в России. Рейтинг возглавили специалисты сферы IT, а также логистики, транспорта, производственной сферы. Средняя заработная плата работников IT-сферы составила 48 тысяч рублей в Казани и 84 тысячи рублей в Москве.

Что касается роста зарплат за 2018 год, то и здесь лидируют IT-специалисты, у которых заработная плата увеличилась примерно на 7,3%. В медицине и фармацевтике – на 6,7%, в сфере рекламы, маркетинга, логистики и транспорта – на 6%. Самый медленный рост зарплаты наблюдается у банковских работников (3,1%) и специалистов в области строительства (на 3,8%).

В 2019 году ожидается наибольший спрос на работников в области торговли, а также на водителей, официантов и поваров, специалистов в цифровом ретейле. Прогнозируется также нехватка квалифицированных кадров в сфере IT, а вот офисных работников (юристов, бухгалтеров, экономистов) на рынке труда будет переизбыток.