Иностранным гражданам запретят работать в такси

В 2019 году планируется доработать закон, который запретит водителям без российского гражданства работать на легковом такси. Вероятнее всего, закон будет принят после внесения поправок – 13 декабря 2018 года Госдума уже приняла его в первом чтении.

Согласно тексту закона, для работы водителем такси на конкретном транспортном средстве потребуется получить разрешение. Срок действия документа составит 5 лет, при этом он всегда должен находиться в салоне такси. Водитель обязан предъявить разрешение по первому требованию пассажира или сотрудника правоохранительных органов. Получить разрешение на работу в такси могут только граждане РФ, имеющие водительский стаж не менее трёх лет. Автомобиль также должен быть зарегистрирован на территории РФ.