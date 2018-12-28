Турция введёт налог на безопасность для туристов

В Турции планируется ввести новый налог для туристов – налог на безопасность, который будет взиматься прямо в аэропорту. Предполагалось, что сумма платежа составит 3 евро с каждого прилетевшего туриста, но после обсуждений решено было сократить её в два раза. Теперь каждому, кто захочет отдохнуть в тёплой стране, придётся заплатить 1,5 евро в аэропорту.

Пока неизвестно, должны ли будут оплатить налог туристы, которые приобрели путёвки заранее, по акции раннего бронирования. Вероятнее всего, налоги за них должны будут оплатить туроператоры.