Турция введёт налог на безопасность для туристов
В Турции планируется ввести новый налог для туристов – налог на безопасность, который будет взиматься прямо в аэропорту. Предполагалось, что сумма платежа составит 3 евро с каждого прилетевшего туриста, но после обсуждений решено было сократить её в два раза. Теперь каждому, кто захочет отдохнуть в тёплой стране, придётся заплатить 1,5 евро в аэропорту.
Пока неизвестно, должны ли будут оплатить налог туристы, которые приобрели путёвки заранее, по акции раннего бронирования. Вероятнее всего, налоги за них должны будут оплатить туроператоры.
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