В четверг, 28 декабря возле центра семьи «Казан» открылась главная городская ёлка столицы Татарстана.

Днём по улице Баумана прошёл парад Дедов Морозов, в котором могли поучаствовать все желающие. Присоединились к шествию и Снегурочки. А вечером, уже возле Чаши, подвели итоги конкурса «Народный Дед Мороз», в котором победила команда «Народные книжники», получившая главный приз – 100 тысяч рублей.

На площадке возле Чаши не только установили ёлку, но и построили ледовый городок, способный вместить до пяти тысяч гостей. Торжественное открытие сопровождалось выступлениями вокальных и танцевальных коллективов города и, конечно, поздравлением от Деда Мороза. Завершил праздник красочный фейерверк.