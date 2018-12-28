«Яндекс» больше не показывает ссылку на страницу Telegram

Поисковая система «Яндекс» больше не выдаёт ссылку на официальную страницу сервиса Telegram, который попал в реестр запрещённых сайтов. По всей видимости, ссылка оказалась в реестре Роскомнадзора, поскольку синхронизация данных с реестром осуществляется в автоматическом режиме.

Однако ссылку на официальный сайт сервиса можно увидеть в международной выдаче «Яндекса», а также в Google. Таким образом, только российские пользователи «Яндкса» не могут увидеть в результатах поисковой выдачи запрещённый Telegram.