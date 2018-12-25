ГИБДД планирует увеличить штрафы за превышение скорости

Превышение скорости – одно из самых распространённых нарушений ПДД, и именно оно часто приводит к аварийным ситуациям на дорогах. Именно поэтому ГИБДД предлагает повысить штрафы за превышение скорости. Сумма штрафа составляет сегодня 500 рублей, но если оплатить в течение льготного периода, она уменьшается вдвое. Теперь льготный период предлагают отменить.

Кроме того, планируется ввести штрафы за превышение скорости уже на 10- 20 км/ч – в настоящее время подобное наказание не предусмотрено. Минтранс и МВД представят соответствующие предложения до 1 марта 2019 года.