Водителям не придётся сдавать экзамен на знание ПДД при обмене прав
Руководство ГИБДД отклонило инициативу автошкол, которые предлагали ввести практику сдачи теоретического экзамена при получении нового водительского удостоверения каждые 10 лет. Прежде всего, это связано с тем, что в последнее время в ПДД было внесено несколько поправок, и далеко не все водители отслеживают текущие изменения, поэтому нуждаются в освежении знаний. По мнению руководителей автошкол, подобная практика позволила бы существенно повысить безопасность на дорогах. Однако уже точно известно, что в ближайшее время тестирование водителям при обмене прав проходить не придётся.
Своё решение Госавтоинспекция объясняет тем, что в настоящее время нет правовых оснований для введения подобной процедуры, в изменение законодательство в ближайшее время не планируется.
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