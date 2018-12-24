Руководство ГИБДД отклонило инициативу автошкол, которые предлагали ввести практику сдачи теоретического экзамена при получении нового водительского удостоверения каждые 10 лет. Прежде всего, это связано с тем, что в последнее время в ПДД было внесено несколько поправок, и далеко не все водители отслеживают текущие изменения, поэтому нуждаются в освежении знаний. По мнению руководителей автошкол, подобная практика позволила бы существенно повысить безопасность на дорогах. Однако уже точно известно, что в ближайшее время тестирование водителям при обмене прав проходить не придётся.

Своё решение Госавтоинспекция объясняет тем, что в настоящее время нет правовых оснований для введения подобной процедуры, в изменение законодательство в ближайшее время не планируется.