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Казанский Кремль вошёл в тройку самых популярных достопримечательностей России

Казанский Кремль оказался на почётном третьем месте в рейтинге самых популярных российских достопримечательностей ЮНЕСКО, обогнав множество известных исторических и культурных памятников: Троице-Сергиеву Лавру, белокаменные памятники Суздаля и Владимира, исторические достопримечательности Великого Новгорода, Ферапонтов монастырь в Вологодской области, архитектурный комплекс Соловецких островов и другие интересные места России.

Первое место рейтинга досталось Московскому Кремлю и Красной площади, второе прочно занял исторический центр Санкт-Петербурга.

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Автор: Гузель
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