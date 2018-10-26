Казанский Кремль вошёл в тройку самых популярных достопримечательностей России

Казанский Кремль оказался на почётном третьем месте в рейтинге самых популярных российских достопримечательностей ЮНЕСКО, обогнав множество известных исторических и культурных памятников: Троице-Сергиеву Лавру, белокаменные памятники Суздаля и Владимира, исторические достопримечательности Великого Новгорода, Ферапонтов монастырь в Вологодской области, архитектурный комплекс Соловецких островов и другие интересные места России.

Первое место рейтинга досталось Московскому Кремлю и Красной площади, второе прочно занял исторический центр Санкт-Петербурга.