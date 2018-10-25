Казанская Чаша станет местом проведения акции Министерства Обороны

Вечером 24 октября к казанской Чаше пригнали военную технику: танки, ракетные установки и бронетранспортёры. Необычный парад техники будет проводиться в рамках подготовки к акции Минобороны «Служба по контракту – твой выбор!», которая пройдёт в субботу, 27 октября. Также готовится показательное выступление роты спецназа и парашютистов. Ожидается выступление пилотажной группы «Стрижи», пилотирующей боевые истребители МиГ-29.

Главная цель акции – привлечь молодых людей на военную службу на контрактной основе.