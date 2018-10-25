Минтранс предлагает ввести динамические тарифы в общественном транспорте

Минтранс предложил регионам пересмотреть тарифы в городском общественном транспорте: сделать проезд дешевле в дневное время и дороже в часы пик. По мнению представителей Министерства, такая мера поможет немного разгрузить часы пик и заодно решить проблему полупустого транспорта в обеденное время. Пенсионеры, домохозяйки, школьники смогут экономить, граждане будут планировать свои поездки на дневные часы, когда проезд будет более дешёвым, тем самым уменьшая нагрузку на транспорт в утреннее и вечернее время.

Подобная практика существует в некоторых крупных городах Европы, например, в Лондоне. Однако многие регионы, скорее всего, не согласятся принять подобные нововведения, так как внедрить их будет не очень просто.