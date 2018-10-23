Отдых в Турции станет на 10-15% дороже

Планируя отпуск на будущий год, стоит знать, что отдых в Турции станет для россиян дороже к следующему лету. Цены поднимутся, в среднем, на 10-15%, несмотря на то, что летом 2018 года стоимость отдыха уже выросла.

Основная причина роста цен связана с подорожанием услуг отелей. Высокий спрос среди россиян и европейцев приводит к повышению стоимости проживания. За последний год поток туристов, желающих провести отпуск на турецком побережье, увеличился на 23% и составил около 21 миллиона человек.

Тем гражданам, которые хотят сэкономить, стоит обратить внимание на предложения раннего бронирования, которые будут действительны до весны.