Казань – один из пяти самых чистых городов мира

Казань признали одним из самых чистых и ухоженных городов мира. В рейтинге системы бронирования Booking.com, который составляется на основе отзывов и рекомендаций туристов, столица Татарстана заняла пятое место, уступив лишь Киото, (4-е место) Минску (3-место), Токио (2 место) и Сингапуру, который путешественники назвали самым чистым городом на планете.

При этом Казань обогнала такие города, как Стокгольм, Вашингтон, Осло, Копенгаген, Цюрих, Абу-Даби, Мекка. К слову, Москва в рейтинге занимает лишь 14-ю строчку.

Набережные Челны и Нижнекамск также могут похвастаться своими достижениями: эти города вошли в пятёрку самых чистых в России в прошлом году.