Ожидается рост ставок по ипотечным кредитам

Согласно информации, предоставленной представителями крупнейших российских банков, в течение будущего года ожидается неизбежный рост стоимости ипотеки.

Ипотечные ставки возрастут примерно на 0,5-1% и составят, в среднем, 10-10,5%. Некоторые кредитные организации уже объявили о смене тарифов, однако самые крупные банки пока сохраняют свои ипотечные предложения неизменными.

Эксперты считают, что повышение ставки на полпроцента не будет критичным: те, кто нуждается в жилье, всё равно смогут позволит себе купить квартиру с расчётом на то, что будущем ипотеку можно будет рефинансировать. Но по прогнозам, снижения ставок хотя бы до 8% вряд ли можно ожидать до 2024 года.