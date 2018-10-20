В Елабуге будут внедрять проекты «Умного города»

В Елабуге в рамках реализации федерального прокта «Умный город» будет проводиться воркшоп «»Лаборатория Урбантех». Организаторами мероприятия выступят ОЭЗ «Алабуга» совместно с Минстроем и ЖКХ РФ.

Принять участие в проекте предлагается всем желающим жителям города. Каждый сможет разработать собственный проект улучшения городской среды за счёт инновационных технологий. Концепция проекта «Умный город» подразумевает внедрение современных решений в ЖКХ, транспортную инфраструктуру, , здравоохранение, образование и другие сферы жизни города.