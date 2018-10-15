Жители Казани уже выбирают новое название для аэропорта

В рамках нового проекта все аэропорты в российских городах получат новые имена в честь знаменитых соотечественников, и горожане могут поучаствовать в выборе вариантов, которые будут вынесены на голосование.

Жители Татарстана уже предложили ряд вариантов, среди которых лидируют имена известного татарского поэта Габдуллы Тукая, певца Фёдора Шаляпина, героев СССР лётчиков Магубы Сыртлановой и Михаила Девятаева. Но первое место в списке пока занимает имя царицы Сююмбике – за неё проголосовало более 40 человек.

Выбор имени для аэропорта пройдёт в несколько этапов и завершится в ноябре 2018 года.