В Тукаевском районе будут присваивать звание «Почётный гражданин»

Почётным гражданином Тукаевского района смогут стать все, кто имеет выдающиеся заслуги в области социально-экономического развития, строительства, культуры, просвещения, охране здоровья жизни и прав граждан. Соответствующее постановление об утверждении звания «Почётный гражданин» уже подписано Фаилом Камаевым.

Аналогичное звание уже существует в Набережных Челнах с 1985 года – за это время почётными гражданами города стали уже более 200 человек.