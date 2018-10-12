Жители Казани могут выбрать имя выдающегося соотечественника для аэропорта

Международный аэропорт «Казань» собираются переименовать. В рамках национального проекта «Великие имена России» предполагается присвоить ему имя одного из знаменитых уроженцев Казани. Поучаствовать в выборе имени могут все жители города.

Согласно условиям проекта, можно выбирать имена выдающихся деятелей в области литературы, музыки, искусства, науки, а также тех, кто прославился военными победами, вкладами в экономическое и промышленное развитие страны. В список не входят имена политиков, которые вели свою деятельность в течение последних ста лет.

Конкурс будет проводиться в четыре этапа:

с 11 по 21 октября будут подготовлены региональные списки вариантов имён,

с 22 по 28 октября жители города смогут предложить свои варианты;

с 29 октября по 7 ноября будет проводиться опрос населения для определения тройки лидеров;

с 8 по 30 ноября окончательный вариант будет выбран в результате финального голосования.

Проект действует не только в Казани, но и по всей России. Свои имена получат аэропорты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и других городах.