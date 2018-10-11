В Евросоюзе планируют запретить одноразовую посуду

С 2021 года страны Евросоюза отказываются от использования одноразовой посуды из пластика. А уже в 2025 году существенно сократится производство одноразовых контейнеров для готовой еды, фруктов, десертов и мороженого. Инициативу одобрил Европарламент по окружающей среде.

Все государства, входящие в состав Евросоюза, должны будут разработать собственные проекты производства посуды и упаковки, подходящих для многократного применения либо для безопасной утилизации и вторичной переработки.

Пластиковая упаковка, которую невозможно использовать повторно (например, бутылки для напитков или пакеты от чипсов), должна тщательно собираться и перерабатываться.