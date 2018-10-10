Россия полностью перейдёт на цифровое телевещание к 15 января

Совсем скоро аналоговое телевидение уйдёт в прошлое, и привычные антенны не будут больше принимать сигнал. Изначально предполагался полный переход на цифру к 1 января, однако теперь срок продлили до 14-15 января, чтобы все граждане успели купить цифровые приставки для своих телевизоров.

Уже сегодня более 90% граждан России пользуются цифровым телевидением. Оставшиеся 10% пока не готовы отказаться от аналоговых антенн, но совсем скоро им придётся это сделать. Стоимость самой дешёвой приставки составляет около 700-800 рублей.