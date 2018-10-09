Книжный Weekend в МЕГЕ

В последние выходные месяца (27 и 28 октября) в МЕГЕ пройдёт Книжный Weekend – литературный маркет, в программу которого войдут интересные и полезные лекции, посвящённые моде и стилю, здоровому образу жизни. В рамках мероприятия будут проводиться творческие мастер-классы для детей, так что посетить Книжный Weekend можно всей семьёй.

Организация литературного маркета проходит при поддержке центра современной культуры «Смена», на счету которого множество интересных культурных событий в городе. Книжный Weekend пройдёт прямо перед осенними каникулами, в это время выходит множество книжных новинок, с которыми могут ознакомиться посетители. Цель маркета – акцентировать внимание на важности книги в нашей жизни, привлечь внимание детей и их родителей к чтению, рассказать о новых тенденциях в литературе.