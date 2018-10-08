Татарский ТЮЗ организовал бесплатные спектакли ко Дню учителя и Дню пожилого человека

В начале октября в России отмечается праздник – день пожилых людей. А 5 октября празднуется День учителя. Коллектив Казанского ТЮЗа им. Габдуллы Кариева решил сделать своеобразный подарок: 6 и 7 октября здесь прошли бесплатные спектакли для учителей и пенсионеров.

В театре отыграли две постановки: комедию «Артист» по пьесе Карима Тинчурина и мелодраму «история одной любви» по пьесе Раушана Шарифа.