В День пожилого человека для пенсионеров будет бесплатным проезд в автобусах Мензелинска

Общественный транспорт города Мезелинска проводит акцию 6 и 7 октября. В течение двух дней проезд по городским маршрутам для пенсионеров будет бесплатным. Акция приурочена к празднованию Дню пожилого человека.

Аналогичная акция ежегодно проводится в Мамадыше во время Ураза-байрам. Её спонсором традиционно становится предприниматель Роберт Хазаев, который оплачивает работу автобусных маршрутов в размере средней дневной выручки из собственного кармана.