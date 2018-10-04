В ближайшем будущем в России появятся новые профессии

Мир стремительно изменяется, и в скором времени возникнет потребность в специалистах, которые будут заниматься новыми видами деятельности. Эксперты агентства стратегических инициатив «Автонет» утверждают, что совсем скоро будут востребованы такие специальности, как инженеры по созданию цифровых двойников, специалисты по цифровым аномалиями, и даже виртуальные дорожные полицейские.

Классификатор новых профессий уже в разработке и будет готов до конца текущего года. Предполагается, что в течение ближайших 10 лет студенты уже смогут начать обучение новым специальностям. О том, чтобы полностью заменить человеческий труд в будущем роботами, речи не идёт: только 2% профессий можно поручить машинам.