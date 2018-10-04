Президент подписал закон о повышении пенсионного возраста

3 октября президент России Владимир Путин подписал закон о пенсионной реформе, принятый Госдумой в третьем чтении 27 сентября. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

Основные изменения, которые принесёт пенсионная реформа, коснутся возраста выхода на пенсию: он изменится с 55 до 60 лет для женщин и с 60 для 65 лет для мужчин. При этом индексация пенсий будет проходить не в январе, а в феврале, что позволит поднять выплаты на 1000 рублей ежемесячно.

Проведение реформы будет постепенным, полное завершение ожидается к 2024 году.