В России официально поступили в продажу новые модели iPhone

Ажиотаж вокруг выхода iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR был невероятным, как никогда. Около ста человек три дня простояли в очередях в ожидании старта продаж новой модели популярного гаджета. И вот продажи официально открылись: первые в России долгожданные смартфоны с логотипом в виде надкусанного яблока обрели своих владельцев.

Не обошлось без казусов: первый покупатель, выкупивший место в очереди за кругленькую сумму, не смог приобрести телефон: оказалось, что, пока мужчина стоял в очереди, он ухитрился потерять все деньги, отложенные на покупку.