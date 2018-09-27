Нижнекамский пожарный привёз из Южной Кореи десять медалей

В Южной Корее прошли XIII Всемирные игры среди пожарных и полицейских. В соревнованиях участвовали команды из 40 стран мира.

В этом году особенно отличился Алексей Кузнецов, ведущий инженер нижнекамского отделения профилактики пожаров, который завоевал девять золотых медалей по лёгкой атлетике и одну бронзовую в пожарном многоборье. Алексей стал единственным представителем Татарстана на состязаниях, и приглашение принять участие в играх стало для него неожиданностью. Тем не менее, инженер проявил себя с лучшей стороны. Во многом благодаря ему, сборная России заняла третье место в общекомандном зачёте.