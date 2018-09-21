Официально объявлено о переносе выходных дней в 2019 году
Минтруд РФ сообщил, как россиянам предстоит отдыхать в праздники. Соответствующий законопроект уже составлен и одобрен государственной комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.
Поскольку праздничные дни 5 и 6 января приходятся на выходные, их переносят на 2 и 3 мая. А вместо дня отдыха 23 февраля, который выпадает на субботу, выходным сделают 10 мая.
Таким образом, в 2019 году страна будет отдыхать в следующие даты:
• 30 декабря – 8 января (новогодние каникулы);
• 23-24 февраля;
• 8-10 марта;
• 1-5 мая;
• 9-12 мая;
• 12 июня;
• 2-4 ноября.
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