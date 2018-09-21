Официально объявлено о переносе выходных дней в 2019 году

Минтруд РФ сообщил, как россиянам предстоит отдыхать в праздники. Соответствующий законопроект уже составлен и одобрен государственной комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.

Поскольку праздничные дни 5 и 6 января приходятся на выходные, их переносят на 2 и 3 мая. А вместо дня отдыха 23 февраля, который выпадает на субботу, выходным сделают 10 мая.

Таким образом, в 2019 году страна будет отдыхать в следующие даты:

• 30 декабря – 8 января (новогодние каникулы);

• 23-24 февраля;

• 8-10 марта;

• 1-5 мая;

• 9-12 мая;

• 12 июня;

• 2-4 ноября.