Планируется запустить прямые авиарейсы в Вену и Мюнхен из Казани
Сегодня добраться из столицы Татарстана в эти европейские города можно только с пересадкой. Однако немецкая авиакомпания Lufthansa заявила о своём намерении исправить ситуацию и собирается открыть прямые авиарейсы.
Причина такого пристального интереса крупного европейского авиаперевозчика в большом экономическом потенциале Казани и Татарстана в целом. Прямые воздушные рейсы помогут укрепить взаимоотношения с Германией. Открытие таких рейсов поспособствует и развитию казанского аэропорта.
Сейчас ведётся обсуждение деталей дальнейшего сотрудничества между представителями авиакомпании, Минтранса и администрации аэропорта «Казань».
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