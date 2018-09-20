Планируется запустить прямые авиарейсы в Вену и Мюнхен из Казани

Сегодня добраться из столицы Татарстана в эти европейские города можно только с пересадкой. Однако немецкая авиакомпания Lufthansa заявила о своём намерении исправить ситуацию и собирается открыть прямые авиарейсы.

Причина такого пристального интереса крупного европейского авиаперевозчика в большом экономическом потенциале Казани и Татарстана в целом. Прямые воздушные рейсы помогут укрепить взаимоотношения с Германией. Открытие таких рейсов поспособствует и развитию казанского аэропорта.

Сейчас ведётся обсуждение деталей дальнейшего сотрудничества между представителями авиакомпании, Минтранса и администрации аэропорта «Казань».